Il Milan chiude la stagione 2024-2025 con una vittoria per 2-0 contro il Monza a San Siro, grazie ai gol di Matteo Gabbia e João Félix. Nonostante il risultato positivo, i tifosi rossoneri non hanno nascosto la loro delusione per un’annata al di sotto delle aspettative.

Nei giorni precedenti alla partita, una parte della curva ha manifestato il proprio malcontento verso la proprietà e la dirigenza, chiedendo cambiamenti profondi e una svolta immediata. Anche durante la gara, si sono sentiti cori di contestazione, segno di una frattura ancora aperta tra squadra e tifoseria. Monza atteso da una difficile risalita in Serie B.