Vittoria di misura ma pesante per il Milan, che continua a tenere vivo il duello al vertice del campionato. A San Siro i rossoneri conquistano tre punti fondamentali, restando in scia dell’Inter e confermando un buon momento di forma.

Il Milan ha superato il Lecce 1-0 nella 21ª giornata di Serie A, salendo a quota 46 punti in classifica e portandosi a -3 dalla capolista Inter. A decidere l’incontro è stata una rete di Fullkrug al 76’, bravo a sfruttare una delle poche vere occasioni create dai rossoneri in una gara equilibrata e combattuta.

La squadra di Massimiliano Allegri guarda ora al prossimo impegno di campionato: domenica prossima il Milan sarà infatti ospite della Roma di Gian Piero Gasperini allo Stadio Olimpico, in una sfida che potrebbe pesare molto nella corsa alle zone alte della classifica.

