Serie A, Milan-Lazio 2-0. I biancocelesti cadono a Milano contro i rossoneri

Partita che vale la Champions quella tra Milan e Lazio. La squadra di Pioli si fa trovare subito pronta è molto aggressiva, nonostante l’infortunio di Leao dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Al 17′ gol di Bennacer, che batte Provedel dopo l’assist di Giroud. Dopo soli 10 minuti Theo Hernandez sigla la doppietta. Nella ripresa è sempre il Milan a gestire e dominare la partita. Al 83’ Rebic mette la palla in rete ma viene segnalato il fuorigioco dal VAR. La Lazio ci prova nei minuti finale con Pellegrini, il tiro del terzino finisce sull’esterno della rete. Termina 2-0 tra Milan e Lazio. I diavoli salgono momentaneamente al quarto posto in classifica. Alle ore 18.00 andrà in scena l’altro big match di questa giornata di Serie A, quello tra Roma e Inter.