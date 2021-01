Serie A, Milan-Juventus 1-3. Mckennie e la doppietta di Chiesa regalano i tre punti a Pirlo

È finita la partita a San Siro tra Milan e Juventus, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Partita frizzante e vivace che si sblocca al 18′ grazie ad un bel gol di Chiesa mandato in porta da un assist pregevole di Dybala. Il Milan contrattacca e riesce a trovare il pareggio grazie ad un super gol di Calabria al 41′. Nel secondo tempo sono ancora i bianconeri ad attaccare e tornano in vantaggio con un altro gol di Chiesa dopo un bel dribbling su Theo Hernandez. Il terzo gol di Mckennie al 76′ chiude di fatto i giochi. La Juventus si porta al quarto posto con 30 punti in classifica, il Milan rimane primo a 37 punti.