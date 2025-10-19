Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: Allegri non si ferma più, rimonta sui viola e primo posto in classifica

Il Milan conquista una vittoria pesantissima a San Siro, batte la Fiorentina 2-1 in rimonta e si prende la vetta della classifica.

I viola passano in vantaggio al 55’ grazie a Gosens, che finalizza l’azione portando la squadra avanti e gelando lo stadio. Ma la risposta rossonera non tarda: al 63’ Leao lascia partire un destro potente da fuori area che riporta il risultato in parità.

Nel finale, è ancora lui a prendersi la scena: all’86’ si presenta sul dischetto e con freddezza sigla il gol del sorpasso, completando la rimonta e accendendo l’entusiasmo del pubblico.

Con questo successo, il Milan vola al primo posto in classifica a quota 16. Nel prossimo turno di Serie A, i rossoneri affronteranno il Pisa a San Siro, mentre la Fiorentina ospiterà il Bologna.