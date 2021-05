Serie A, Milan-Cagliari 0-0. Qualificazione in Champions League in stand-by per i rossoneri

Termina anche il posticipo delle 20.45 della penultima giornata di campionato. Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Cagliari e si trova momentaneamente a pari punti con il Napoli (76) al terzo posto. La formazione sarda, già salva, si porta invece a +2 sul Torino, al sedicesimo posto, con 37 punti. Resta ancora aperta la lotta per l’accesso alla prossima Champions League: la Juventus si trova a infatti ad un solo punto di distanza da Napoli e Milan, si deciderà quindi tutto all’ultima giornata. Nel prossimo turno i rossoneri affronteranno l’Atalanta, già qualificata aritmeticamente per la massima competizione europea.