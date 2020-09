E’ terminata Milan-Bologna, gara d’esordio per entrambe le squadre in Serie A 2020-2021, con il risultato di 2-0 per i padroni di casa. Decisiva una doppietta di Ibrahimovic, che ha segnato il primo gol nel primo tempo e il secondo su rigore nella seconda frazione di gioco. Una vittoria importante per gli uomini di Pioli, che segue a quella contro lo Shamrock Rovers ai preliminari d’Europa League.