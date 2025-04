Serie A, mercoledì di verdetti: il Parma sorprende la Juve, colpi esterni di Fiorentina e Lazio

Dopo il rinvio di alcune partite della 33ª giornata per la scomparsa di Papa Francesco, oggi – mercoledì 23 aprile – si sono recuperati quattro match fondamentali per il destino della Serie A. Tra lotta salvezza e corsa all’Europa, non sono mancate sorprese e conferme: il Parma stende la Juventus al Tardini, mentre Fiorentina e Lazio vincono in trasferta e rilanciano le proprie ambizioni. Il Torino, invece, regola l’Udinese e resta in scia per un posto nelle coppe.

Parma-Juventus 1–0

Il Parma ha sconfitto la Juventus al Tardini grazie a un gol di Pellegrino, che ha deciso l’incontro. Con questa vittoria, la squadra di Chivu compie un passo importante verso la salvezza, infliggendo anche la prima sconfitta al tecnico bianconero Igor Tudor da quando ha assunto la guida della squadra.

Cagliari-Fiorentina 1–2

La Fiorentina ha vinto per 1–2 contro il Cagliari in una partita intensa. La squadra di casa ha trovato il vantaggio inizale con un gol di Piccoli, ma la Viola ha risposto con il pareggio grazie a Gosens. Al 48′, è stato Beltrán a segnare il gol decisivo, portando alla Fiorentina tre punti cruciali per la sua corsa europea.

Torino-Udinese 2–0

Il Torino ha vinto 2–0 contro l’Udinese. Adamsn ha aperto le marcature al 39′, e all’85’ Dembele ha siglato il raddoppio, garantendo i tre punti alla squadra granata.

Genoa-Lazio 0–2

La Lazio ha trionfato per 0–2 a Genova contro il Genoa, consolidando la propria posizione tra la zona Champions League e la zona Europa League. Castellanos ha sbloccato il match, e successivamente Dia ha messo al sicuro il risultato con un altro gol, regalando alla Lazio una vittoria fondamentale.