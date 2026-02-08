Il match delle 18:00 tra Sassuolo e Inter finisce con la manita dei neroazzurri sui padroni di casa.

L’Inter di Chivu asfalta i neroverdi di mister Grosso che tranne uno spauracchio iniziale da parte del Sassuolo, con Koné che dopo un solo minuto arriva al tiro davanti a Sommer, battuto ma c’è il salvataggio sulla linea di Dimarco che evita il gol. Dopo il tentativo di Koné, sarà dominio Inter per quasi tutta la partita, con i neroazzurri che passano in vantaggio all’11’ con il gol di Bisseck su assist di Dimarco e trovano il raddoppio al 28′ con Thuram sempre su assist di Dimarco.

Un piccolo brivido per Chivu però c’è verso la fine del primo tempo con il gol del Sassuolo di Thorstvedt che però viene annullato dopo un veloce check al Var per fuorigioco di Laurienté ad inizio azione. Nel secondo tempo l’Inter scende in campo per chiuderla e rifila un gol dopo l’altro al Sassuolo. Prima con Lautaro al 50′ e 3 minuti dopo con il primo gol con la maglia dell’Inter di Akanji, grazie al terzo assist nel match per Dimarco. Sarà Luis Henrique a chiudere i giochi con un gran gol all’88’.

L’Inter lancia un segnale chiaro a tutte le altre contendenti allo scudetto e vola al primo posto in classifica a +8 dal Milan che dovrà recuperare la partita contro il Como. Il Sassuolo invece rimane all’11 esimo posto in classifica in attesa del Cagliari che scenderà in campo domani contro la Roma.