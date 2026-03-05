L’impatto di Donyell Malen con la Roma e con la Serie A è stato immediato e decisivo. L’attaccante olandese, arrivato nel mercato invernale, si è rapidamente ritagliato un ruolo da protagonista nell’attacco giallorosso grazie a un rendimento realizzativo di altissimo livello.

Come comunicato dalla Lega Serie A, Donyell Malen è stato eletto Giocatore del mese di febbraio. L’ex Aston Villa ha segnato 6 gol in 7 partite dal suo arrivo alla Roma, di cui 4 proprio nel mese di febbraio. L’olandese ha superato la concorrenza di Domenico Berardi, Marco Carnesecchi, Weston McKennie, Moise Kean e Federico Dimarco. Il premio verrà consegnato nel prepartita di Roma-Lecce del 22 marzo allo Stadio Olimpico.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così l’assegnazione del riconoscimento: “L’impatto di Donyell Malen nel campionato italiano è stato semplicemente perfetto. Il nazionale olandese si è calato subito negli schemi tattici di mister Gasperini, dimostrandosi un attaccante implacabile sotto porta ma anche capace di legare il gioco offensivo della squadra. Arrivato nel mercato invernale, Malen ha impiegato poche settimane a imporsi come protagonista, conquistando subito il premio di miglior giocatore del mese di febbraio con quattro reti in altrettante partite e dimostrandosi all’altezza delle ambizioni Champions League della Roma”.