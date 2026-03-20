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Serie A, L’Udinese sbanca al Marassi: 0-2 contro il Genoa di De Rossi

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, L’Udinese sbanca al Marassi: 0-2 contro il Genoa di De Rossi

L’Udinese sbanca al Marassi contro il Genoa per 2-0 nel secondo match valido della 30ª giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, gli ospiti hanno sbloccato l’incontro al 66′ con la rete di Jürgen Ekkelenkamp. Il Genoa ha provato a reagire per agguantare il pareggio, ma l’Udinese ha blindato il risultato in pieno recupero: al 96′, Keinan Davis ha siglato il gol del definitivo 0-2.

L’Udinese sale a quota 39 punti in classifica, stabilizzandosi al decimo posto. Resta invece fermo a 33 punti il Genoa di Daniele De Rossi, a +9 dalla zona retrocessione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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