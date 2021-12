Serie A, l’Udinese cala il poker al Cagliari: 0-4 alla Sardegna Arena

Termina anche la gara delle 20:45 della diciottesima giornata di Serie A, con l’Udinese che espugna la Sardegna Arena di Cagliari per 4-0. Profondo rosso per la formazione allenata da Mazzarri, che rimane bloccata al penultimo posto in classifica con appena 10 punti. I friulani passano subito in vantaggio con una rete di Makengo al 4′, poi la doppietta di Deulofeu (45′, 69′) e il gol di Molina (50′). Cioffi porta così l’Udinese al quattordicesimo posto, in attesa di Sampdoria-Venezia in programma domani alle ore 18:00.