Continua la marcia dell’Inter in campionato, con i nerazzurri che tornano al successo davanti al proprio pubblico e si rilanciano nelle zone alte della classifica. La squadra di Chivu ha dominato la sfida contro la Cremonese a San Siro, dimostrando solidità e cinismo in una gara senza particolari difficoltà.

Il match si è sbloccato subito al 6’ con Lautaro Martínez, seguito dal raddoppio al 38’ di Bonny. Nella ripresa è arrivato l’allungo decisivo con due reti in rapida successione firmate da Dimarco e Barella tra il 59’ e il 61’. Nel finale gli ospiti hanno trovato il gol della bandiera con Bonazzoli, che ha fissato il risultato sul 4-1.

Grazie a questa vittoria, l’Inter sale a quota 12 punti dopo 6 giornate, raggiungendo in classifica la Roma. I giallorossi, impegnati domani a Firenze, avranno così la chance di rispondere per non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni.