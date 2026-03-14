Serie a, l’Inter pareggia con l’Atalanta: ora il Milan ci crede

Nell’anticipo di giornata l’Inter ospita l’Atalanta in uno scontro che può risultare decisivo per le zone alte della classifica. I nerazzurri vanno in vantaggio con un bel gol di Pio Esposito. La partita sembra apparentemente in discesa: la squadra di Chivu ha il dominio del gioco. Al riposo 1-0.
Un brutto calo di attenzione dei padroni di casa nel finale di match, costa però il pari dell’Atalanta, con Kristovic che riagguanta il match. L’Inter è ancora a +8 sul Milan secondo. Ma ora, memore dell’anno scorso, è legittima un po’ di paura.