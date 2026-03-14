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Serie a, l’Inter pareggia con l’Atalanta: ora il Milan ci crede

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie a, l’Inter pareggia con l’Atalanta: ora il Milan ci crede

Nell’anticipo di giornata l’Inter ospita l’Atalanta in uno scontro che può risultare decisivo per le zone alte della classifica. I nerazzurri vanno in vantaggio con un bel gol di Pio Esposito. La partita sembra apparentemente in discesa: la squadra di Chivu ha il dominio del gioco. Al riposo 1-0.

Un brutto calo di attenzione dei padroni di casa nel finale di match, costa però il pari dell’Atalanta, con Kristovic che riagguanta il match. L’Inter è ancora a +8 sul Milan secondo. Ma ora, memore dell’anno scorso, è legittima un po’ di paura.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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