La domenica di Serie A termina a San Siro con la vittoria dell’Inter contro il Sassuolo. Il match si sblocca al 15‘ minuto grazie al gol di Di Marco. Nella ripresa raddoppia la squadra di Chivu con la rete di Carlos Augusto. Nel finale riapre l’incontro Cheddira, ma niente da fare per i neroverdi che rimangono a 3 punti in classifica.

I nerazzurri dopo l’amara sconfitta all’Alianz Stadium contro la Juventus ritrovano i 3 punti con una prestazione convincente. Gli emiliani sono rimasti in partita grazie ad uno strepitoso Muric, il quale ha salvato la squadra in varie occasioni ma non è bastato per fermare l’Inter che arriva a quota 6 punti in campionato.