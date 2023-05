Sfida salvezza ad alte temperature tra il Lecce e lo Spezia. Primo tempo con poche emozioni, con i portieri delle due formazioni che non hanno effettuato parate nello specchio. 0-0 che resta fino al termine, con pochi spazi e partita bloccata per Shomurodov e compagni. Ora la lotta classifica diventa rovente, con due partite al termine e 3 squadre in tre punti: Lecce 33, Spezia 31 e Verona 30.