Un punto che non serve e a nessuno: Lecce-Sampdoria finisce 1-1. Al Via del Mare sblocca al 31′ il gol di Ceesay, imbeccato dall’assist di Strefezza: l’attaccante gambiano non segnava da sei partite. Nella ripresa arriva il pareggio della squadra di Stankovic grazie alla rete di Jesé Rodrguez, innescato dal filtrante di Gabbiadini. Con questo pareggio il Lecce sale a 28 punti, la Samp invece va a 16.