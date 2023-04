Serie A, Lecce-Napoli 1-2. I partenopei tornano alla vittoria

Il Napoli capolista torna in campo dopo la disfatta in casa con il Milan. Gara andata in scena alle ore 19 presso lo stadio Via del Mare. La partita è terminata 1-2 , a portare in vantaggio i partenopei ci ha pensato Di Lorenzo su cross di Kim, colpo di testa potente che si infila sotto il sette. Al 7′ della ripresa pareggia il Lecce con goal di Federico Di Francesco, prima la traversa, poi nella mischia l’esterno batte Meret. Al 64′ autorete di Falcone che regala il vantaggio agli azzurri, cross di Mario Rui, errore del difensore Gallo che manda la palla verso la sua porta con troppa forza e il portiere non riesce a trattenere la palla che gli scorre tra le mani. Napoli attualmente a +19 dalla seconda e sempre più vicina al tricolore.