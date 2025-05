Serie A, Lecce-Napoli 0-1: decide Raspadori. Azzurri lanciati verso il Tricolore

Il Napoli conquista tre punti fondamentali nella corsa scudetto, battendo il Lecce 0-1 allo Stadio Via del Mare nella 35ª giornata di Serie A. La rete decisiva porta la firma di Giacomo Raspadori, che al 24′ minuto ha trasformato una punizione battuta rasoterra sul palo di destra, sorprendendo il portiere salentino Falcone. Il Lecce ha approcciato la partita con aggressività e coraggio, alzando il pressing e cercando di mettere in difficoltà il Napoli fin dai primi minuti. Tuttavia, il vantaggio degli Azzurri, ha spezzato il ritmo dei padroni di casa. Da lì in avanti, la formazione di Conte ha saputo amministrare il gioco con lucidità, tenendo il possesso e cercando di chiudere l’incontro con un secondo gol. I salentini hanno provato a rientrare in partita, ma le loro offensive si sono rivelate inefficaci.

Con questa vittoria, il Napoli consolida la leadership in classifica e continua la propria marcia verso il titolo. Situazione ben diversa la squadra di Giampaolo, che con i suoi 27 punti resta invischiata nella lotta salvezza e dovrà affrontare le ultime giornate con massima attenzione per evitare una retrocessione sempre più minacciosa.