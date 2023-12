Nell’anticipo di Serie A di sabato alle 15:00, il Lecce ha battuto il Frosinone per 2-1. Decisive le reti di Piccoli e Ramadani per i giallorossi, mentre alla squadra dell’ex Roma, Eusebio Di Francesco, non basta il gol di Kaio Jorge. 3 punti importanti per i pugliesi che salgono a quota 20 e scavalcano i gialloblù, fermi a 19.