Termina per 1-1 la sfida tra Lecce ed Empoli valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il match allo stadio Via del Mare ha visto gli ospiti passare in vantaggio con Pellegri al 33′. I pugliesi hanno poi risposto con la rete di Pierotti (77′), che firma di fatti il pareggio. La squadra d Gotti sale a nove punti in terz’ultima posizione, mentre i toscani vanno a quindici in decima posizione.

Foto: [Maurizio Lagana] via [Getty Images]