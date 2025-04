Il primo match della trentatreesima giornata di Serie A, termina con la vittoria esterna del Como contro il Lecce per 0-3. Decide prima il gol di Diao al 33′ su assist di Nico Paz, rete convalidata dal Var. Raddoppio dei biancoblu siglato dal difensore Goldaniga su colpo di testa al 85′ e al 91′ Diao fa doppietta grazie all’assist di Strefrezza. Continua a segnare l’attaccante senegalese, acquistato nel mercato invernale, 8 gol segnati in campionato. Per la squadra di Giampaolo, sconfitta che complica il discorso salvezza, i giallorossi dovranno sperare in un risultato negativo di Venezia ed Empoli, per evitare la zona rossa in classifica. Fabregas fa 3 su 3 nelle ultime gare e consacra la tredicesima posizione.