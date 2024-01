Sono da poco state diramate le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico sabato alle 18 andrà in scena Roma-Hellas Verona, ad arbitrare la gara d’esordio di Daniele De Rossi in panchina giallorossa sarà Sacchi. Il VAR sarà affidato a Pairetto, e l’AVAR sarà Valeri.

In questa stagione Sacchi ha arbitrato la Roma solo una volta, nella vittoria contro l’Empoli per 7-0. Poi si conta una vittoria per 3-1 contro il Verona lo scorso anno e un ko in casa della Sampdoria due anni fa. Per i veneti il bilancio con il fischietto di Macerata recita 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

ROMA – H. VERONA Sabato 20/01 h.18.00

SACCHI

CAPALDO – AFFATATO

IV: MASSIMI

VAR: PAIRETTO

AVAR: VALERI

