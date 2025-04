Nel Mondai Night della trentesima giornata di Serie A, all'”Olimpico” è andata scena Lazio-Torino. Le due squadre arrivavano dalla sosta con animi opposti; infatti gli ospiti erano reduci dalla vittoria contro l’Empoli, mentre i biancazzurri dalla manita suito contro il Bologna.

La gara quindi è stata equilibrata come da aspettative, senza grandi azioni da gol da ambo le parti. A sbloccare il risultato è servito un gran gol di Marusic dopo una giocata da campione di Pedro. Questo però non è bastato per assicurare i tre punti alla squadra di Baroni. A circa dieci minuti dal termine si è fatta rimontare dalla rete del definitivo 1-1 siglata da Gineitis.

Con questo pareggio la Lazio raggiunge la Roma a cinquantadue punti e pensare che solo a gennaio la distanza tra le due squadre erano di quindici lunghezze.