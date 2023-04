Serie A, Lazio-Torino 0-1. Ilic si impone all’Olimpico

Termina per 0-1 la partita tra Lazio e Torino allo stadio Olimpico di Roma. Dopo la striscia di risultati positivi dell’ultimo mese, i biancocelesti. incappano in una battuta d’arresto contro il Toro. A regalare i tre punti a Juric ci pensa Ilic che calcia di collo dalla distanza, Provedel interviene bene ma viene beffato. La squadra di Sarri resta a quota 61 punti, con i Bianconeri che in seguito alla restituzione dei punti potrebbero tentare il sorpasso nel match di domani contro il Napoli.

La Roma reduce dai 120 minuti di gioco contro il Feyenoord, potrebbe in caso di vittoria in quel di Bergamo accorciare a -2 dai biancocelesti.