Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: vittoria in rimonta per i biancocelesti

E’ terminato 2-1 il match tra Lazio e Sassuolo. La gara è iniziata in salita per i biancocelesti, con gli ospiti che si sono portati in vantaggio con il gol di Caputo. Al 25′ ci pensa Milinkovic-Savic a ristabilire la parità, che rimane tale fino al 71′, quando Immobile realizza la rete del 2-1.