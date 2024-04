Durante l’anticipo della 32esima giornata di Serie A, la Lazio supera in casa la Salernitana con il risultato di 4-1. Decisive le reti di Felipe Anderson (doppietta) e Vecino, mentre per gli ospiti a segno Tchaouna, tutte nella prima metà di gara. Nella ripresa il gol di Isaksen. I biancocelesti salgono a quota 49 punti, occupando momentaneamente la settima posizione, mentre i campani restano in coda alla classifica con 15 punti.