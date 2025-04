Manca sempre meno al derby di Roma, sarà il numero 161 in Serie A, con le statistiche in favore dei giallorossi: 58 vittorie, 42 sconfitte e 61 pareggi. Mister Ranieri, è alla ricerca del sesto derby vinto, prima di terminare la carriera da allenatore. Il tecnico testaccino punta all’ultima vittoria contro la Lazio, con l’obiettivo di concludere senza mai aver perso contro i rivali. Lazio-Roma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l’app su una smart tv compatibile, oppure utilizzare console PlayStation e XBOX, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere il derby in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).