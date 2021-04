È terminato il match tra Lazio e Milan, valido per la 33ª giornata di Serie A. La gara si è conclusa 3-0 in favore dei biancocelesti che sono andati in vantaggio con Correa al 2′. L’argentino ha anche messo a segno il gol del 2-0 al 51′, dopo che il VAR aveva annullato una rete a Lazzari per fuorigioco nel corso del primo tempo. A mettere il sigillo finale alla partita ci ha pensato Immobile, all’87′.