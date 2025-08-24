La nuova giornata di Serie A regala subito emozioni e qualche risultato inatteso. Dopo i riflettori puntati sui big match, è toccato a Como-Lazio e Cagliari-Fiorentina animare la domenica calcistica, offrendo spunti interessanti per la corsa alle zone nobili della classifica.

Il Como di Fabregas ha iniziato il campionato con un successo di prestigio, battendo la Lazio per 2-0. Una vittoria netta, frutto delle reti di Douvikas e Nico Paz, che hanno regalato ai lariani tre punti pesantissimi e una prestazione convincente. Per la squadra di Sarri, invece, è il primo stop stagionale, con diversi interrogativi da risolvere.

Nell’altra sfida del pomeriggio, il Cagliari ha strappato un pareggio in extremis alla Fiorentina: vantaggio viola firmato da Mandragora, ma al 94’ Luperto ha gelato la Viola, regalando ai rossoblù un punto d’oro. Risultati che testimoniano come l’equilibrio, in questa Serie A, sarà il vero protagonista.