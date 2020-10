Serie A, Lazio-Inter 1-1, a Lautaro risponde Milinkovic. Successi interni per Benevento e Parma

Prosegue il terzo turno di Serie A, con le gare delle 15 che si sono appena concluse. Vittorie interne per Benevento e Parma, che si sono imposte per una rete a zero contro rispettivamente Bologna ed Hellas Verona. Al Vigorito decisiva la rete di Gianluca Lapadula, all’undicesimo del secondo tempo. Per i crociati di Liverani prima vittoria in campionato, dopo le sconfitte nelle prime due uscite stagionali, grazie al gol in avvio di Kurtic. Pareggio per uno a uno all’Olimpico, dove Lazio e Inter si dividono la posta in palio. I nerazzurri, in vantaggio con la rete di Lautaro Martinez, si fanno recuperare nella ripresa con un gran colpo di testa di Milinkovic-Savic. Nel finale, due cartellini rossi, uno per parte: espulsi Ciro Immobile e Stefano Sensi.