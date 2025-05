All’Olimpico va in scena l’ultima beffa per la Lazio: il Lecce vince 1-0 grazie a un gol di Coulibaly al 43’ e condanna i biancocelesti all’addio alle coppe europee. Prestazione opaca per la squadra di Baroni, che spreca le poche occasioni create e chiude una stagione deludente tra i fischi. I salentini, solidi e cinici, festeggiano una vittoria di prestigio.

Finiscono anche le gare tra Hellas ed Empoli e Venezia-Juventus che sancisce la retrocessione in Serie B dei toscani e lagunari insieme ai brianzoli.