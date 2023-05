Nella 37ª giornata di Serie A la Lazio sfida in casa la Cremonese. Ultimo match all’Olimpico di questa stagione per i biancocelesti, con unico obiettivo quello della Champions. La sblocca subito Hysaj su assist di Immobile. Raddoppia al 37’ Milinkovic-Savic. Nella ripresa rimonta grigiorossa in 4′ con Galdames e l’autorete di Lazzari. La chiude all’ 89’ ancora una volta il numero 21 biancoceleste. Festa all’Olimpico, Sarri vince ancora e rimane in piena zona Champions.