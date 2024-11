All’Olimpico scendono in campo Lazio contro Bologna. Al 32’ Pobega, già ammonito ed entrato in ritardo in scivolata su Guendouzi, viene espulso. Nella ripresa entra in campo Gigot, che apre le marcature del match. Poco dopo arriva anche la rete del capitano biancoceleste Mattia Zaccagni. Nel recupero tris di Dele-Bashir.