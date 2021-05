Serie A, l’Atalanta supera il Genoa e si qualifica in Champions League. Lo Spezia batte il Torino e si salva

L’Atalanta non si ferma più e travolge anche il Genoa, nella gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I bergamaschi cominciano male e subiscono il palo di Masiello sugli sviluppi di corner, poi trovano il vantaggio al 9′: Zapata chiede il triangolo con Malinovskyi e batte Marchetti in uscita. Comincia così il monologo della Dea che al 26′ raddoppia con Malinovskyi dopo che Zapata era riuscito a sradicare un pallone in area a Radovanovic. Prima della fine del primo tempo anche tris con Gosens. Nel secondo tempo Ballardini opta per tre cambi che fruttano immediatamente: leggerezza di Djimsiti che fa soffiare il pallone a Shomurodov bravo a trafiggere Gollini. Al 51′ il poker di Pasalic sembra chiudere la sfida, ma prima arriva il gol di Pandev su rigore e poi la doppietta di Shomurodov per il 4-3 finale.

Vince anche lo Spezia contro il Torino nella sfida salvezza. Primo tempo perfetto della squadra di casa che, prima passa in vantaggio con Saponara con un bel tiro a giro, poi quasi al termine del primo tempo raddoppia su rigore con Nzola. Nel secondo tempo la reaizione della squadra granata è rabbiosa e al 55′ Belotti accorcia le distanze con un destro rasoterra imparabile per Zoet. La squadra di Davide Nicola si rende conto del momento favorevole, prende coraggio e attacca creando diversi pericoli, ma al 74′ la squadra ligure raddoppia con Nzola sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 84′ il gol di Erlic chiude definitvamente l’incontro e avvicina lo Spezia alla salvezza.