Serie A, la sfida salvezza viene dominata dalla Fiorentina: 1-4 della squadra di Vanoli contro la Cremonese

La Fiorentina trionfa nella sfida salvezza contro la Cremonese per 1-4 e si allontana dalla zona retrocessione.
Sblocca la partita nel primo tempo Parisi, con il suo primo gol stagionale arrivato al 25′. Lo segue Piccoli, con il terzo centro in campionato al 32′. Dodo invece nel secondo tempo si inventa un gol strepitoso, coast to coast smarcandosi tutta la difesa della Cremonese e finalizzando alla perfezione sotto porta. Inutile la rete segnata da Okereke sullo 0-3, perchè al 70′ la chiude Gudmundsson. Vittoria che spedisce la formazione di Vanoli al sedicesimo posto con 28 punti, la squadra di Nicola invece resta terz’ultima a 24.