Serie A, la Sampdoria cade ancora: Orsolini gela i blucerchiati

La Sampdoria di Stankovic cade nuovamente in campionato contro il Bologna di Thiago Motta. Una partita incredibile quella di Marassi che ha visto continui cambi di fronte, da una parte e dall’altra. La squadra rossoblù passa in vantaggio con Soriano, dopo due anni di digiuno, col classico dei gol dell’ex. Poi la squadra genoana trova prima il pareggio con Sabiri nel secondo tempo dal dischetto, poi lo stesso marocchino fallisce il secondo rigore concesso. Quando la partita sembra finire in parità Orsolini pesca il Jolly.