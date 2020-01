Serie A, la Roma chiede alla Figc che il presidente sia eletto dopo l’esame dei requisiti

Domani ci sarà l’assemblea elettiva della Lega di Serie A per l’elezione del presidente ed è stata richiesta dalla Roma a Gravina una verifica preventiva sui requisiti di Michele Uva, Paolo Dal Pino e Gaetano Miccichè, candidati «in vario modo da alcuni club» al posto vacante da tempo e per il quale la Figc ha dovuto commissariare Abete. Come scrive ilmessaggero.it si legge nella mail che «si ritiene opportuno» che «l’elezione avvenga successivamente alla risposta del quesito da parte della Corte Federale di Appello». Intanto domani il quorum per raggiungere l’elezione scenderà da 14 a 11.