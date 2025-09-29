Dopo la delusione del derby, la Lazio trova subito il riscatto con una vittoria netta e convincente. Al Marassi i biancocelesti superano il Genoa con un secco 3-0, dando un segnale importante dopo un avvio di stagione complicato e segnato anche da diverse assenze a centrocampo.

La partita si è messa subito in discesa per la squadra di Sarri grazie al gol di Cancellieri al 4’. Al 30’ è arrivato il raddoppio firmato da Castellanos, bravo a concretizzare una delle occasioni create dai suoi. Nella ripresa, al 63’, Zaccagni ha chiuso definitivamente i giochi con la rete del 3-0. Tre punti pesanti per la Lazio, che ritrova fiducia e solidità dopo il ko nella stracittadina contro la Roma.