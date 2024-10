Sono da poco terminate le sfide delle 15 di questa domenica di Serie A. Allo stadio Dall’Ara termina a reti bianche la sfida tra Bologna e Parma. Mentre all’Olimpico la Lazio batte in rimonta l’Empoli per 2-1. In rete per gli ospiti Esposito al 9′, mentre il momentaneo pareggio biancoceleste porta la firma di Zaccagni. A regalare la vittoria a Baroni è però Pedro all’84’.