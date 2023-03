La Lazio frena in trasferta contro il Bologna. L’anticipo del sabato sera della 26sima giornata finisce 0-0. Poche emozioni, buono il ritmo ma l’unica vera reale occasione è il palo di Ferguson. Le assenze di Orsolini e Immobile spuntano i due attacchi. Motta resta settimo, Sarri fa un passettino avanti nella corsa Champions ma non approfitta dello scivolone interista e fallisce l’aggancio al secondo posto in solitaria.