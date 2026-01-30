In un Olimpico surreale con i tifosi biancocelesti in protesta che hanno disertato lo stadio, è andato in scena l’anticipo di giornata tra Genoa e Lazio . Ad un primo tempo sterile e privo di emozioni risponde un secondo tempo di fuoco: un botta e risposta continuo. La squadra di Sarri durante la prima frazione parte forte ma poi si fa mettere sotto e subisce la spinta e la pressione dei rossoblù.

Nella ripresa i biancocelesti trovano un 1-2 immediato: prima Pedro su calcio di rigore, molto dubbio, poi il primo gol italiano di Taylor. Il Genoa però, come già successo con il Bologna non si fa mettere sotto, riagguanta la partita e dimostra carattere. Malinovsky su rigore e Vitinha sugli sviluppi di un angolo fanno felice momentaneamente Daniele De Rossi. L’ ex Roma e i suoi ragazzi vengono beffati nel recupero, quando dopo un on field review l’arbitro assegna un altro calcio di rigore, trasformato da Cataldi. La Lazio vince una partita sofferta e respira. Il Genoa continua il suo percorso di crescita.