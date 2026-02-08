Il big match della giornata, tra Juventus e Lazio finisce in pareggio.

Il match andato in onda alle 20:45, che ha visto sfidarsi presso l’Allianz Stadium di Torino, la Juventus e la Lazio, finisce 2-2. La squadra di Sarri passa in vantaggio a fine primo tempo grazie al gol di Pedro e ad una disattenzione di Locatelli che si fa rubare palla da Maldini che serve l’assist per il numero 9 della Lazio. Nel primo tempo non sono mancate però le proteste, nello specifico dalla parte bianconera, per un presunto calcio di rigore non dato e il gol di Koopmeiners annullato nello sviluppo della stessa azione, per fuorigioco passivo di Thuram.

Nel secondo tempo gli ospiti trovano di nuovo la via del gol con Isaksen che buca Di Gregorio e firma lo 0-2. Al 59′ la Juve inizia la rimonta, grazie al settimo centro in campionato di McKennie. Al 96′ esimo è il neo acquisto bianconero , Boga a fornire un assist perfetto per Kaluku che di testa batte Provedel e agguanta il pareggio in extremis.

La Juventus riesce a guadagnare un punto importante per come si era messa la partita che li vede attualmente al quarto posto in classifica a +3 dalla Roma che giocherà domani contro il Cagliari. La Lazio invece complice anche di 3 infortuni durante la gara, quelli di Basic, Gila e Provstgaard, non riesce nell’impresa di strappare i 3 punti allo Stadium e si deve accontentare di uno solo, rimanendo ferma all’ottavo posto in classifica.