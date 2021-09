Serie A, la Juventus supera in rimonta lo Spezia. Solo un pari tra Verona e Salernitana

Finiti i primi due anticipi della quinta giornata di Serie A. L’Hellas Verona, dopo i tre punti conquistati contro la Roma, trova solo un pareggio contro la Salernitana. Nel primo tempo è dominio della squadra ospite: gli Scaligeri passano con Nikola Kalinic che, servito perfettamente da Caprari in area di rigore, non può sbagliare da due passi. Al 29′ è ancora Kalinic a raddoppiare: in ripartenza Ilic serve il croato in area che è bravissimo a battere Belec. Prima della fine del primo tempo accorcia Gondo su un regalo di Dawidowicz in area di rigore. Il pareggio della squadra di casa arriva al 76′ con Mamadou Coulibaly bravo a capitalizzare un tiro di Gagliolo.

Nell’altra la sfida la Juventus supera lo Spezia col brivido. Al gol iniziale di Moise Kean, al primo in bianconero dopo il ritorno,lla squadra di Motta ribalta la sfida con i gol di Gyasi al 35′ e di Antiste al 49′. La reazione bianconera è veemente e arriva al 66′ con Chiesa che pareggia i conti con un bel gol dopo un’azione solitaria. Al 72′ il controsorpasso è effettuato: sugli sviluppi di corner De Ligt è il più lesto a mettere dentro.