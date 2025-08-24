La prima giornata di campionato si conclude con due sfide che regalano gol ed emozioni, confermando come la Serie A sia pronta a vivere un torneo equilibrato e ricco di sorprese. Debutto convincente per la Juventus di Tudor che ottiene un successo che mette in evidenza solidità e cinismo, mentre l’Atalanta di Juric non va oltre il pareggio all’esordio in panchina, fermata da un Pisa organizzato e mai arrendevole.

All’Allianz Stadium i bianconeri superano il Parma per 2-0. Decisive le reti arrivate nella ripresa: al 59’ David sfrutta un assist di Yildiz. Nel finale, dopo il rosso diretto a Cambiaso, la Juve chiude i conti con Vlahovic, che al minuto 83 punisce in contropiede e regala a Tudor i primi tre punti della stagione.

A Bergamo, invece, finisce 1-1 tra Atalanta e Pisa. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie all’autogol di Hien. Nella ripresa arriva la reazione nerazzurra: al 48’ Scamacca va in gol siglando il pareggio per la Dea. L’Atalanta sfiora il ribaltone con una traversa dello stesso Scamacca, ma il risultato non cambia.