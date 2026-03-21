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Serie A, la Juventus si accontenta di un 1-1 contro il Sassuolo: Muric para il rigore a Locatelli

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, la Juventus si accontenta di un 1-1 contro il Sassuolo: Muric para il rigore a Locatelli

L’ultima partita di questo sabato tra Juventus e Sassuolo finisce con un pareggio.

I padroni di casa partono forte e al 14′ minuto trovano la rete di Yildiz che li porterà neglio spogliatoi a fine primo tempo con il risultato di 1 a 0. Nel secondo tempo però, il Sassuolo si affida al suo bomber, Pinamonti, e al 52′ minuto trova la rete del pareggio. Finale movimentato con la Juventus che guadagna un calcio di rigore, va sul dischetto il capitano, Locatelli, che però si fa ipnotizzare da Muric e fallisce la chance per il sorpasso bianconero.

La Juve con questo pareggio aggancia il Como al quarto posto, in attesa che i lariani giochino domani contro il Pisa. La squadra di Spalletti non si allontana troppo dalla Roma, che rimane  a -3. Il Sassuolo invece con questo punto guadagnato allo Stadium rimane esattamente a metà classifica , al decimo posto.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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