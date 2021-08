La Juventus cade in casa contro l’Empoli nella prima partita all’Allianz Stadium in questa stagione. I bianconeri perdono 0-1 e rimangono fermi ad un punto in classifica, la formazione toscana conquista la vittoria grazie ad una rete di Mancuso nel primo tempo (21′). La Fiorentina invece vince 2-1 contro il Torino, in gol Gonzalez (41′) e Vlahovic (70′), sullo scadere della partita per i granata invece va a segno Verdi (89′).