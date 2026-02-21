L’anticipo del sabato di Serie A, vede affrontarsi Juve e Como. I bianconeri devono vincere, per superare, almeno momentaneamente, la Roma. I lariani, dal canto loto, vogliono confermare la bella prestazione di San Siro e cercare di strappare punti, in quello che è a tutti gli effetti il big match di giornata.

La squadra di Spalletti, complici le fatiche di Champions, è spenta e si vede subito. Dopo pochi minuti, i lariani sbloccano il match con Vojvoda, complice ancora una volta Di Gregorio. La Juve crea poco, non impensierisce mai Butez e addirittura, nel secondo tempo subisce lo 0-2, al termine di un bel contropiede concretizzato da Caqueret. Fabregas si avvicina sempre di più alle primissime posizioni, la vecchia signora compie un passo falso determinante: ora la Roma, attesa dalla sfida con la Cremonese, ha la possibilità di volare a +4, in vista del big match di settimana prossima.