Nel posticipo domenicale si sono affrontate Parma e Juventus. I bianconeri arrivano al match con l’assoluta necessità di trovare la vittoria dopo il pareggio in settimana contro il Monaco. La Roma corre e la squadra di Spalletti deve rispondere: lo fa subito.

La Juve parte forte: prima Bremer dagli sviluppi di calcio d’angolo, poi McKennie in mezza rovesciata indirizzano la partita. Gara che rischia di essere compressa nella seconda frazione quando, Cambiaso, si mette la palla in porta mentre cercava di allontanarla con un colpo d’esterno. La squadra non si abbatte e reagisce subito: Bremer e David la chiudono. In attesa della partita tra Udinese e Roma di domani sera, i bianconeri sono momentaneamente quarti e in zona Champions League: la mano di Spalletti si vede.