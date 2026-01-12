L’ultimo match della 20 esima giornata di Serie A è terminato, con una vittoria di misura della Juventus per 5 a 0 contro la Cremonese.
La partita è già subito movimentata dalla panchina quando nel primo tempo l’allenatore della Cremo, Davide Nicola si fa espellere per proteste. I bianconeri trovano subito il vantaggio al 12 esimo con il gol di Bremer e poco dopo al 15′ raddoppia David con il secondo gol consecutivo. Per la Cremonese viene annullato un calcio di rigore al 26′. Circa 10 min dopo viene invece assegnato un calcio di rigore alla Juve, va sul dischetto Yildiz che sbaglia ma trova il gol sulla ribattuta.
Ad inizio secondo tempo non cambia l’inerzia della partita e al 46′ la Juventus trova la rete del 4 a 0, grazie ad un autogol di Terracciano. La manita arriva con McKennie che sfrutta un ottimo cross dalla fascia di Kalulu depositando la palla in rete con un bel colpo di testa.
La Juve grazie a questa vittoria si trova così al terzo posto in classifica a pari merito con la Roma e il Napoli (con una partita in meno). La Cremonese invece rimane ferma al 13 esimo posto in classifica.